Deslizándose con cuidado sobre el hielo que cubre el suelo, en una fría tarde de diciembre, numerosos grupos de turistas llegaron al Pueblo de Papá Noel, un parque temático invernal situado en el borde del Círculo Polar Ártico.

Allí disfrutan jugando entre la nieve, paseando en trineos tirados por renos o incluso conociendo al mismísimo Papá Noel en Rovaniemi, la capital de la región finlandesa de Laponia, que orgullosamente se autodenomina la “ciudad natal oficial de Papá Noel”.

Este parque temático, que atrae a más de 600.000 personas al año, es especialmente popular durante la temporada navideña.

“Es como si mi sueño se hubiera hecho realidad”, expresó emocionada la visitante polaca Elzbieta Nazaruk. “Estoy muy emocionada de estar aquí”.

El turismo florece en Rovaniemi durante esta época, lo que alegra a los propietarios de hoteles y restaurantes, así como a las autoridades locales, ya que genera importantes ingresos para la ciudad. Sin embargo, no todos están contentos con la avalancha de visitantes, que todos los años para Navidad es 10 veces mayor que la población del lugar.

“Nos preocupa el crecimiento descontrolado del turismo. Ha aumentado tan rápido que ya no está bajo control”, comentó Antti Pakkanen, un fotógrafo de 43 años y miembro de una red de vivienda que en septiembre organizó una manifestación por las calles de la ciudad.

Este sentimiento también se ha manifestado en otros destinos turísticos populares de Europa, como Barcelona, Ámsterdam, Málaga y Florencia.

En todo el continente, los residentes han protestado contra el “sobreturismo”, un término que describe el punto en el que los visitantes y su dinero dejan de beneficiar a los locales y comienzan a causar daños, degradando sitios históricos, saturando infraestructuras y complicando la vida de los habitantes.

“Las reglas deben aplicarse mejor”

Ahora parece que este fenómeno se ha extendido hacia el norte, hasta los confines del Círculo Polar Ártico.

En 2023, Rovaniemi registró un récord de 1,2 millones de visitantes que pasaron al menos una noche en la ciudad, un crecimiento de casi el 30% respecto a 2022, tras recuperarse de las suspensiones de viajes por la pandemia.