Mientras continúan los ataques en Gaza, marcando ya 600 días de ofensiva, la situación en Cisjordania ocupada sigue empeorando. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó en secreto la construcción de 22 nuevos asentamientos ilegales en territorios palestinos, según un informe del diario israelí Yedioth Ahronoth.
El reporte, publicado este martes, señala que la aprobación se dio hace dos semanas e incluye planes para restablecer los puestos ilegales de Homesh y Sa-Nur, desmantelados en 2005 durante el plan de “desconexión unilateral” de Israel.
La propuesta la presentaron al gabinete los ministros de Defensa, Israel Katz, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, añadió el diario.
Tras conocerse el informe, Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la presidencia palestina, declaró: “La aprobación secreta del gobierno israelí para establecer 22 nuevos asentamientos en Cisjordania (ocupada), incluida Jerusalén Este, representa una grave escalada y un desafío a la legalidad y a la legitimidad internacional”.
El pasado 12 de mayo, el gabinete también aprobó la reanudación de los registros de tierras en la Zona C de Cisjordania, que está completamente bajo control israelí y representa alrededor del 61% del territorio.
La ocupación de Cisjordania y de Gaza por parte de Israel comenzó en 1967. El 19 de julio de 2024, en un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es ilegal, y exigió la evacuación de todos los asentamientos establecidos en tierras ocupadas. Algo que, sin embargo, no ocurrió.
Colonos ilegales israelíes atacan a palestinos
En los últimos meses, fuerzas israelíes han demolido viviendas e infraestructura en Cisjordania ocupada, mientras colonos ilegales han invadido diversas zonas, levantado tiendas de campaña y ocupando viviendas palestinas para establecer nuevos asentamientos, según reportes de la agencia de noticias Anadolu.
La Comisión de Resistencia a la Colonización y el Muro informó de 341 ataques de colonos en abril contra palestinos y sus propiedades.
Este martes por la noche, colonos israelíes ilegales atacaron varias zonas de Cisjordania ocupada. En Al-Lubban Al-Sharqiya, al sur de Nablus, bloquearon la carretera principal cercana al pueblo y arrojaron piedras contra vehículos palestinos, según testigos citados por Anadolu.
La agencia palestina Wafa también informó que decenas de colonos, bajo protección del ejército israelí, irrumpieron en los alrededores del pueblo, cerraron la entrada principal y bloquearon la carretera Ramallah-Nablus.
Más al norte, en Bruqin, al oeste de Salfit, las fuerzas israelíes emitieron órdenes de detención de obras y demolición para ocho viviendas y un refugio para animales, según Wafa.
En Hebrón, el activista de derechos humanos Issa Amro denunció que el periodista y activista Muhannad Qafisha fue brutalmente golpeado por soldados israelíes en el barrio de Tel Rumeida. Más temprano, 13 periodistas resultaron heridos en distintos ataques perpetrados por colonos y fuerzas militares israelíes en Cisjordania ocupada, según un corresponsal de Anadolu.
El ejército israelí mata a joven palestino durante una redada
Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, el 7 de octubre de 2023, al menos 970 palestinos han sido asesinados y más de 7.000 resultaron heridos en Cisjordania ocupada durante incursiones del ejército y ataques de colonos, según el Ministerio de Salud palestino.
Este miércoles, las fuerzas de Tel Aviv mataron a un joven palestino durante una redada en el pueblo de Jit, en el norte de Cisjordania ocupada, informó la agencia Wafa.
Los soldados irrumpieron en varias viviendas, incluida una en la que abrieron fuego contra el joven y lo dejaron desangrarse hasta morir. La víctima fue identificada como Jasem Al-Sedda, de 20 años. Su cuerpo fue retenido por las fuerzas israelíes y luego entregado a equipos médicos de la Media Luna Roja.