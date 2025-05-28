Mientras continúan los ataques en Gaza, marcando ya 600 días de ofensiva , la situación en Cisjordania ocupada sigue empeorando. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó en secreto la construcción de 22 nuevos asentamientos ilegales en territorios palestinos, según un informe del diario israelí Yedioth Ahronoth.

El reporte, publicado este martes, señala que la aprobación se dio hace dos semanas e incluye planes para restablecer los puestos ilegales de Homesh y Sa-Nur, desmantelados en 2005 durante el plan de “desconexión unilateral” de Israel.

La propuesta la presentaron al gabinete los ministros de Defensa, Israel Katz, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, añadió el diario.

Tras conocerse el informe, Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la presidencia palestina, declaró: “La aprobación secreta del gobierno israelí para establecer 22 nuevos asentamientos en Cisjordania (ocupada), incluida Jerusalén Este, representa una grave escalada y un desafío a la legalidad y a la legitimidad internacional”.

El pasado 12 de mayo, el gabinete también aprobó la reanudación de los registros de tierras en la Zona C de Cisjordania, que está completamente bajo control israelí y representa alrededor del 61% del territorio.

La ocupación de Cisjordania y de Gaza por parte de Israel comenzó en 1967. El 19 de julio de 2024, en un fallo histórico , la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es ilegal, y exigió la evacuación de todos los asentamientos establecidos en tierras ocupadas. Algo que, sin embargo, no ocurrió.

Colonos ilegales israelíes atacan a palestinos

En los últimos meses, fuerzas israelíes han demolido viviendas e infraestructura en Cisjordania ocupada, mientras colonos ilegales han invadido diversas zonas, levantado tiendas de campaña y ocupando viviendas palestinas para establecer nuevos asentamientos, según reportes de la agencia de noticias Anadolu.

La Comisión de Resistencia a la Colonización y el Muro informó de 341 ataques de colonos en abril contra palestinos y sus propiedades.