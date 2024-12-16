¿Qué pasa hoy? Israel acusado de genocidio y +

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del jueves 5 de diciembre

Amnistía Internacional acusa a Israel de "genocidio" en Gaza

Amnistía Internacional acusó a Israel de "perpetrar genocidio" en Gaza, en un informe construido con imágenes de satélite, trabajo de campo y declaraciones deshumanizantes de funcionarios israelíes.



La directora Agnes Callamard ha advertido a la comunidad mundial: "Esto es un genocidio. Debe detenerse ahora".



El informe exige una intervención internacional urgente para poner fin a la devastación sistemática y restaurar la dignidad de las vidas palestinas en Gaza.

La ONU advierte sobre una crisis humanitaria mundial y pide 47.000 millones de dólaresLa ONU emitió una grave advertencia para el futuro de la humanidad, afirmando que el mundo se enfrenta a una "policrisis" con conflictos crecientes y desastres climáticos que dejan a cientos de millones de personas en condiciones de necesidad.



Para enfrentar la crisis, la ONU ha pedido 47.400 millones de dólares en ayuda humanitaria para 2025.



El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, expresó su profunda preocupación por las crecientes necesidades, especialmente en regiones afectadas por conflictos como Palestina, Sudán y Ucrania.



Reconoció que la ayuda de la ONU es insuficiente, afirmando que aproximadamente 115 millones de personas no recibirán el apoyo necesario.



El Gobierno de Francia cae en una histórica moción de censuraEn una medida histórica, los legisladores franceses destituyeron al primer ministro Michel Barnier, apenas tres meses después de que asumiera el cargo.



Una moción de censura, respaldada tanto por la izquierda dura como por la extrema derecha de Marine Le Pen, ganó la mayoría de los votos de los legisladores y tumbaron el gobierno.



Con un parlamento sin mayoría y crecientes tensiones sobre la austeridad, el presidente Macron enfrenta el desafío de nombrar un nuevo líder en medio de una profunda agitación política.

El ministro de Defensa de Corea del Sur renuncia tras el fiasco de la ley marcial

El ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong-hyun, dimitió tras la controvertida declaración de ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol.



La breve medida desató protestas generalizadas y llevó a la renuncia del ministro.

La ley marcial de Yoon, la primera de este tipo en décadas, generó fuertes críticas y rápidamente fue revocada por los legisladores.



El incidente también ha generado serias preocupaciones sobre el manejo por parte del gobierno de las cuestiones de seguridad nacional.

Y por último…

La crisis económica en Bolivia lleva al límite la paciencia de ciudadanos

El combustible en Bolivia se está convirtiendo rápidamente en uno de los productos básicos más escasos.

Las largas filas de vehículos se extienden varios kilómetros frente a las estaciones de servicio de todo el país, que alguna vez fue el segundo mayor productor de gas natural de América del Sur.



La crisis de combustible que durante meses ha sufrido Bolivia se desató tras un colapso monetario que ha asfixiado el suministro de dólares del país y que afecta cada vez más la actividad económica.



También impacta la vida cotidiana de millones de personas, perjudicando así el comercio, la producción agrícola y disparando por las nubes los precios de los alimentos.

El malestar público ha hecho que multitudes salgan a las calles en las últimas semanas.

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español.

Para leer más visita TRTEspanol.com