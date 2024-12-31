Los titulares del día

Israel mata a 50 palestinos cerca del hospital Kamal Adwan de Gaza

"Israel masacró a casi 50 palestinos en un bombardeo nocturno contra un edificio frente al Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, incluidos tres trabajadores médicos.

Sus cuerpos quedaron atrapados bajo los escombros en el área del Proyecto Beit Lahia, después de que aviones de combate israelíes bombardearan la zona.

El personal médico y los trabajadores se encontraban en el edificio atacado, donde se alojaban con sus familias.

Al menos tres bebés palestinos mueren congelados en Gaza "

"El médico jefe de Pediatría de un hospital en el sur de Gaza reportó que tres bebés murieron congelados esta semana debido a una ""grave caída en las temperaturas"", mientras el territorio palestino devastado se enfrenta a otro invierno bajo la ofensiva israelí.

En el caso más reciente, en la ciudad de Jan Yunis, una niña de tres semanas fue llevada a urgencias con hipotermia, que le provocó la muerte.

El médico pediatra añadió que un bebé de tres días y otro de menos de un mes fallecieron por la misma causa.

Trump desafía a Panamá, México, Canadá y Groenlandia: ¿su nueva estrategia?

"Panamá, México, Canadá y Groenlandia: en solo una semana, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó la soberanía territorial de cuatro países con declaraciones incendiarias. Aunque todavía es pronto para determinar si se trata de intenciones reales, el impacto de sus palabras agitó las aguas.

El revuelo comenzó cuando Trump amenazó con retomar el control del canal de Panamá. Poco después anunció que planea designar a los carteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Aunque no dio más detalles, catalogar a los narcotraficantes como terroristas implicaría tener un pretexto para intervenir militarmente en territorio mexicano.

También, durante varias semanas, bromeó con la idea de anexionar a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos y se burló de su primer ministro, Justin Turdeau, al que llama ""gobernador"". Finalmente, reiteró su intención de comprar Groenlandia, tras manifestar que ""la propiedad y control"" de la isla es ""una necesidad absoluta"" para la seguridad nacional estadounidense."

Un misil ruso derribó el avión de Aerolíneas de Azerbaiyán, dicen funcionarios

"Altos funcionarios de Azerbaiyán confirmaron la validez de un reporte periodístico previo que sugirió que el accidente de un avión de Aerolíneas de Azerbaiyán cerca de la ciudad kazaja de Aktau lo causó un sistema de misiles ruso.

Sin embargo, Rusa desestimó esta afirmación.

La confirmación llega después de que medios de Azerbaiyán, citando fuentes gubernamentales, informaran que los resultados preliminares de la investigación sobre el incidente determinaron que el avión fue atacado por un sistema de misiles Pantsir cuando se acercaba a la ciudad de Grozny.

Según el reporte, el sistema de comunicaciones del avión quedó completamente paralizado debido al uso de sistemas de guerra electrónica rusos, lo que provocó que el avión desapareciera de los radares mientras se encontraba en el espacio aéreo ruso.

Y por último…

El poeta argentino que expulsaron de un kibutz por apoyar a Palestina

"El hombre de esta historia no es un jubilado que se indigna con lo que ve a diario en las noticias de Medio Oriente. Es Eduardo Mosches, un judío nacido en Argentina, que vivió durante siete años en Israel. Una de las voces antisionistas más históricas de Latinoamérica y también un pionero que anticipó lo que iba a venir.

Ya en 1968, Mosches participaba en el primer acercamiento de un partido nacional israelí con el frente democrático palestino. Ambos emitieron manifiestos, hoy históricos, en los que exigían desde ese entonces la descolonización israelí y la liberación de presos políticos palestinos. Un documento que actualmente sigue teniendo pasmosa vigencia.

A los 80 años, Mosches, que vive desde la década de 1970 en México, siente que ese sueño de convivencia entre Israel y Palestina está más lejos que nunca. “Las cosas están peor de lo que yo vi cuando vivía en Israel. En ese momento había judíos deseosos de reconocer al Estado palestino. Hoy eso no existe”, señala.

