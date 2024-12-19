¿Qué pasa hoy? Türkiye y Trump

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del martes 17 de diciembre Türkiye tiene la clave para el futuro de Siria, afirma TrumpEl presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó incertidumbre sobre la Siria posterior al régimen de Bashar al-Assad, pero enfatizó que Türkiye “tendrá la llave” de la nación.



Hablando en su propiedad Mar-a-Lago, en Florida, Trump se abstuvo de comentar directamente sobre la retirada de las tropas estadounidenses del noreste de Siria, pero elogió al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.



Trump también calificó al derrocado Bashar al-Assad de ser un "carnicero" por sus acciones contra los niños y se refirió a Türkiye como una "fuerza importante" en la región.Israel perpetra un genocidio en Gaza, según análisis de un grupo de derechos humanos alemánEl Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, un grupo con sede en Berlín, sostuvo que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza.



En una declaración, la organización dijo que su investigación y análisis independientes de las acciones de Israel en Gaza condujeron a un "argumento legalmente sólido" de que se está produciendo un genocidio.



El grupo destacó que numerosos informes, comentarios y sentencias respaldan esta conclusión, subrayando aún más la gravedad de la situación.



Nuevos diálogos para tregua en Gaza son "productivos", pero persisten "pequeñas diferencias", dice EE.UU.Estados Unidos ha descrito las recientes conversaciones sobre un posible acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás como "productivas", aunque reconoce que persisten algunas diferencias clave.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo durante una rueda de prensa que las negociaciones han progresado en los últimos días, pero añadió que "una cantidad muy pequeña de diferencias" aún deben resolverse.



"Seguimos intentando trabajar con los otros mediadores para reducir las diferencias", afirmó Miller, subrayando los esfuerzos en curso para llegar a un acuerdo. Descubren más de 12 fosas comunes en Daraa, SiriaSe han descubierto más de 12 fosas comunes en la gobernación de Daraa en Siria, que contienen restos que se cree que son de civiles asesinados por el régimen del derrocado líder Bashar al Assad.



Las tumbas fueron descubiertas tras el reciente colapso del régimen del partido Baaz a principios de este mes, mientras continúan las operaciones de búsqueda y reconocimiento en todo el país.



Se están realizando esfuerzos para localizar y documentar fosas comunes mientras Siria comienza a enfrentar la escala de atrocidades cometidas bajo el gobierno de Assad.Y por último…¿Por qué Bolivia tiene elecciones judiciales?Bolivia, el único país del mundo que en este momento designa a sus jueces por voto popular, celebró este domingo su tercera elección judicial.



Se decidieron los titulares y suplentes de 38 cargos clave en las altas cortes del país, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.



La actual Constitución de Bolivia, que entró en vigencia en 2009, estableció un nuevo sistema en el que los jueces se eligen por voto popular para un mandato de seis años. El objetivo de esta medida fue “democratizar la elección de autoridades en los principales órganos de justicia”.



Los candidatos son preseleccionados por la Asamblea Legislativa, a través de un proceso que evalúa méritos y antecedentes. Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com