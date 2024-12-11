Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del miércoles 4 de diciembre

Israel ataca un hospital en el norte de Gaza hiriendo a varios médicosVarios ataques de Israel con drones hirieron al menos a tres miembros del personal médico del hospital Kamal Adwan, en Gaza. Uno de ellos tiene lesiones graves.



Los incesantes bombardeos de Tel Aviv han devastado el sistema de salud del enclave palestino.



Además, los cruces permanecen cerrados, lo que ha bloqueado la asistencia médica e impedido la evacuación de pacientes.



Testigos informan que las fuerzas israelíes han ubicado explosivos en zonas residenciales del Proyecto Beit Lahia, preparando las casas para la demolición.



Más de 44.500 palestinos han muerto en la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, que ya lleva 425 días.Israel construye bases militares en el centro de Gaza, revela informe

Israel está fortaleciendo su presencia en Gaza con nuevas bases militares y ha demolido más de 600 edificios para crear una zona de amortiguamiento, reveló un reporte del diario The New York Times.



Durante los primeros meses de la ofensiva contra Gaza, las fuerzas israelíes se apoderaron del corredor Netzarim, una carretera clave de 6 kilómetros que divide el enclave, reportó el periódico.



El portavoz del Pentágono de Estados Unidos, Pat Ryder, advirtió a Israel que tales acciones podrían socavar la paz y la estabilidad regionales.

El presidente de Corea del Sur está en riesgo de un juicio político

Al declarar una polémica ley marcial, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sumió al país en la confusión.



El principal partido de oposición ahora exige su renuncia o que enfrente un juicio político, ya que la medida de la ley marcial desató protestas generalizadas y condena internacional.



Someter a Yoon a un juicio político requeriría el apoyo de dos tercios del parlamento: 200 de sus 300 miembros.



El Partido Demócrata y otros pequeños partidos de oposición tienen en conjunto 192 escaños.



Si Yoon es sometido a juicio político, será despojado de sus poderes constitucionales hasta que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre su destino.

Erdogan dice a Putin que el régimen sirio debe comprometerse con soluciones políticas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conversó con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y enfatizó sobre la necesidad de proteger la integridad territorial de Siria y la urgencia de una solución justa a su crisis.



También pidió la participación del régimen sirio, dándole prioridad a la protección de los civiles y la estabilidad regional.



Erdogan reafirmó la lucha de Türkiye contra el terrorismo y prometió esfuerzos continuos por la paz en medio de la dinámica regional cambiante.

Y por último…Caravana de migrantes enfrenta bloqueo de autoridades en México en su camino a Estados Unidos

La caravana con más de 1.500 migrantes, que partió esta semana de la frontera sur de México, ya enfrenta el bloqueo de las autoridades mexicanas, que mantienen a las personas en el estado de Chiapas.



Los cientos de latinoamericanos que la conforman, en su mayoría venezolanos, buscan cruzar a territorio estadounidense antes de que Donald Trump asuma la presidencia el próximo 20 de enero y tome medidas migratorias más severas.



Trump ha prometido ejecutar “la mayor operación de deportación” con la ayuda del Ejército cuando esté de regreso en la Casa Blanca. El presidente electo ha calificado de "invasión" la entrada irregular de migrantes y amenaza con aplicar aranceles de 25% a las importaciones mexicanas si el gobierno vecino no contiene las caravanas.

