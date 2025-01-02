¿Cuáles son las noticias del día?

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del miércoles 1 de enero

Israel ataca el sur de Gaza y mata al menos a 10 palestinos

"Al menos diez palestinos, entre ellos mujeres y niños, murieron en un ataque israelí contra una tienda de campaña que albergaba a familias desplazadas en la zona de Al-Mawasi, en el sur de Gaza, según fuentes médicas.

El ataque, que ocurrió en una zona designada como ""humanitaria"" en Jan Yunis, dejó también quince heridos."

La ofensiva de Israel reduce la población de Gaza en un 6%"

"La población de Gaza ha disminuido un 6% en 15 meses de ofensiva israelí, según la Oficina Central de Estadísticas Palestina, que estimó que más de 55.000 palestinos murieron y que alrededor de 100.000 huyeron.

La devastación ha dejado al 22% de los residentes en situación de inseguridad alimentaria crítica, incluidos 3.500 niños en riesgo de morir de hambre.

Israel está acusado de genocidio y la Corte Internacional de Justicia exige medidas para evitar que cometa nuevas atrocidades."

Aumenta a 15 el número de muertos tras un ataque con un camión en Nueva Orleans

"El número de muertos en un ataque con un camión en Nueva Orleans aumentó a 15, informaron las autoridades. Además, 35 personas resultaron heridas cuando el vehículo arrolló a una multitud durante las celebraciones de Año Nuevo. El FBI está investigando el ataque como ""terrorista"" y cree que posiblemente el conductor, identificado como Shamsud-Din Jabbar, no actuó solo.

Las autoridades están investigando a posibles cómplices y han encontrado evidencia que sugiere que se colocaron artefactos explosivos antes del ataque.

El gobernador Jeff Landry declaró el estado de emergencia y movilizó fuerzas policiales adicionales."

Las tropas francesas abandonarán Costa de Marfil en 2025

"Grandes cambios están en marcha en Costa de Marfil, ya que el presidente Alassane Ouattara ha anunciado el retiro de las tropas francesas tras décadas de presencia militar.

A partir de enero de este año, el batallón de Port Bouet, operado hasta ahora por Francia, pasará a estar bajo control de Costa de Marfil.

Este es otro paso en el camino de África Occidental hacia una mayor autonomía, en un contexto de creciente sentimiento anti-francés.

Francia, que ha sido expulsada de más del 70% de los países africanos donde tenía tropas, está pasando por una importante reestructuración de su influencia en el continente."

Y por último…

Pakistán e India intercambian instalaciones nucleares y listas de prisioneros

"En un paso hacia la transparencia, Pakistán e India intercambiaron listas de instalaciones nucleares y prisioneros, en base a acuerdos previos.

Pakistán proporcionó detalles de 266 prisioneros indios, incluidos 217 pescadores, mientras que India informó sobre 462 detenidos paquistaníes, de los cuales 81 son pescadores.

Ambas naciones renovaron sus llamados para la pronta repatriación de quienes ya han completado sus sentencias.

Asimismo, intercambiaron detalles de las instalaciones nucleares bajo el pacto de 1988, una tradición que se mantiene desde 1992."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com