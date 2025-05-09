Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del viernes 9 de mayo.

Los ejércitos de todo el mundo observarán de cerca los combates aéreos entre los aviones paquistaníes, de fabricación china, y los cazas Rafale indios, de fabricación francesa, para obtener información que pueda darles una ventaja en conflictos futuros.

Un avión de combate paquistaní derribó al menos dos aviones militares indios este miércoles, según confirmaron dos funcionarios estadounidenses, lo que marca un posible hito relevante para la aeronave fabricada por Beijing. Islamabad ha afirmado haber derribado al menos cinco aviones indios, incluidos tres Rafale, en una batalla en la que participaron treinta aviones de combate paquistaníes y setenta indios.

La agencia Reuters y la BBC han verificado múltiples vídeos que parecen respaldar la afirmación de Pakistán.

Las autoridades de Gaza denunciaron que Israel ha lanzado cien mil toneladas de explosivos sobre el enclave desde que empezó su genocidio hace diecinueve meses, matando o dejando desaparecidos a más de sesenta y dos mil palestinos y cometiendo más de doce mil masacres. Israel aniquiló a más de dos mil doscientas familias de los registros civiles. La campaña militar israelí también apuntó contra los cementerios: las fuerzas de Tel Aviv robaron dos mil trescientos cuerpos de las tumbas de Gaza y establecieron siete fosas comunes dentro de los hospitales, de las cuales quinientos veintinueve han sido recuperados hasta ahora.



En medio de una gira por Europa y Oriente Medio, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que Israel quiere "ayudar" a su país con inteligencia en la lucha contra los carteles dle narcotráfico. En declaraciones a la agencia de noticias AFP desde París, última parada de su recorrido, Noboa afirmó que tanto Israel como Emiratos Árabes Unidos han ofrecido colaboración en sistemas de inteligencia. Específicamente en Israel habló con el gobierno "para cooperación e inteligencia, cooperación en seguridad en puertos y fronteras. "Para nosotros eso es esencial, ya que por allí, en las zonas o en las rutas hacia los puertos, es donde está la violencia", dijo el mandatario ecuatoriano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió cortar el contacto directo con su homólogo de Israel, Benjamín Netanyahu, según reportes de medios israelíes. Un corresponsal de la Radio del Ejército israelí informó que el mandatario estadounidense tomó la decisión después de que colaboradores cercanos le dijeran al ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer, que Trump cree que Netanyahu lo está manipulando. "No hay nada que Trump odie más que lo muestren como un tonto o alguien que está siendo manipulado. Por eso decidió cortar contacto con Netanyahu", añadió el funcionario.

Y por último...Robert Francis Prevost fue elegido papa de la Iglesia católica este jueves, convrtiéndose en el primer pontífice estadounidense. De corte moderado, cercano al papa Francisco y quien pasó años como misionero en Perú, Prevost eligió el nombre de León XIV. Es el pontífice número 267 de la Iglesia católica. El humo blanco que salió de la chimenea de la Capilla Sixtina confirmó la elección del nuevo papa, durante el segundo día del cónclave, en el que 133 cardenales se reunieron para definir el futuro líder de 1.400 millones de católicos.