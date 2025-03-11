Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del martes 12 de marzo.

Un tribunal estadounidense detiene el intento de Trump de deportar a un activista pro-Palestina

"Un juez federal estadounidense bloqueó temporalmente la deportación de Mahmoud Khalil, un activista pro-Palestina y residente permanente, tras su arresto el fin de semana.

El juez dictaminó que Jalil no podía ser expulsado de Estados Unidos hasta nuevo aviso y programó una audiencia judicial para el miércoles.

La detención de Jalil en Luisiana provocó indignación en todo el país, con protestas masivas en Nueva York y Washington.

Anteriormente, el presidente Donald Trump elogió el arresto y advirtió que era el primero de muchos.

Jalil, que tiene una maestría de la Escuela de Asuntos Internacionales de Columbia, no ha sido acusado de ningún delito relacionado con su activismo."

Siria llega a un acuerdo de integración con las SDF, lideradas por el grupo terrorista YPG

"Siria ha sellado un acuerdo con las SDF, lideradas por las YPG, la rama siria de la organización terrorista PKK, declarando un alto el fuego a nivel nacional y reafirmando la unidad territorial del país.

Anunciado por el gobierno de transición de Siria, el acuerdo integra el noreste de Siria en las instituciones estatales y rechaza la partición.

También garantiza la participación política de todos los sirios, reconoce los derechos de ciudadanía kurda y establece el control de fronteras, petróleo y aeropuertos."

Volcán de Fuego de Guatemala finaliza erupción que causó un millar de evacuados

"El volcán de Fuego, ubicado a unos 35 km de la capital de Guatemala, finalizó la noche del lunes un episodio de erupción de lava, gases y ceniza que provocó la evacuación de un millar de personas.

El ""episodio eruptivo"" del volcán ""ha finalizado"" y los parámetros se encuentran en niveles ""normales"" tras el incremento de la actividad el domingo, confirmó el estatal Instituto de Vulcanología

La actividad trajo a la memoria la tragedia del 3 de junio de 2018, cuando una avalancha de material ardiente del volcán arrasó la comunidad San Miguel Los Lotes, dejando 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos."

Elon Musk señala posible ciberataque tras gran caída de X

"La red social X, antes conocida como Twitter, sufrió una gran interrupción, con miles de usuarios reportando fallos en el servicio.

El propietario de la compañía, Elon Musk, dijo que la plataforma fue golpeada por un ""ciberataque masivo"", posiblemente de un grupo coordinado o incluso de un estado-nación.

Según los informes, las quejas alcanzaron un máximo de 40.000 usuarios afectados.

La caída, que duró más de una hora, afectó principalmente las costas de Estados Unidos. En marzo de 2023, problemas similares afectaron a la plataforma, interrumpiendo enlaces, inicios de sesión y cargas de imágenes."

Y por último…

Los mercados mundiales se desploman por las políticas comerciales de Trump y los temores de recesión

"Los mercados bursátiles se desplomaron, con las acciones tecnológicas a la cabeza, alarmadas por la preocupación de que las políticas comerciales del presidente Trump puedan empujar a Estados Unidos a una recesión.

Wall Street vio al Nasdaq caer más de un 3,6 por ciento, con Trump dejando la puerta abierta a una desaceleración.

Mientras tanto, los mercados globales, incluidos Londres y París, cerraron a la baja. Los inversores también reaccionaron a la debilitada confianza del consumidor y al aumento de las incertidumbres comerciales.

Por otro lado, la presión deflacionaria de China se profundiza a medida que los aranceles siguen aumentando."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español.