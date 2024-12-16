¿Qué pasa hoy? Primavera Siria, Gaza +

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del martes 10 de diciembre

Israel bombardea el norte de Gaza y mata a 25 palestinos

El Ejército de Israel mató a dos familias palestinas en el norte de Gaza al bombardear el hogar en el que dormían, en la ciudad de Beit Hanoon.



Testigos relataron que las fuerzas israelíes atacaron una casa que albergaba a dos familias del clan Al-Kahlout, compuesta por 25 personas, enterrándolas bajo los escombros.



Un familiar de los asesinados dijo que Israel cometió otra masacre, eliminando por completo a dos familias.



Y añadió que sus cuerpos siguen atrapados bajo los escombros de la casa destruida y en la calle, ya que las operaciones de rescate son imposibles debido a la difícil situación de seguridad.



Netanyahu dice que no terminará la ofensiva de Gaza "ahora"Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anticipó que no detendrá la ofensiva contra Gaza "ahora", incluso cuando hay esfuerzos renovados para lograr un alto el fuego.



En una conferencia de prensa en Jerusalén Oeste, dijo: "Si ponemos fin a la ofensiva ahora, Hamás regresará, se recuperará, se reconstruirá y nos atacará de nuevo, y eso es a lo que no queremos volver".



Israel viola el acuerdo de 1974 al desplegarse en la zona de amortiguamiento de los Altos del Golán ocupados, dice la ONULa ONU adviritó que la actividad militar de Israel a lo largo de la zona de amortiguamiento en los Altos del Golán ocupados en Siria "constituiría la infracción" de un pacto de 1974 entre Israel y Siria.



Las fuerzas de paz de la ONU informaron a sus homólogos israelíes que estas acciones representarían una violación del acuerdo y que no debería haber fuerzas ni actividades militares en el área de separación.



Un portavoz de la ONU también confirmó que el personal del Ejército de Israel ingresó al área de separación y que se ha estado moviendo dentro de esa zona donde permanece en al menos tres lugares en toda la región de separación.

La transición en Siria debe garantizar la "rendición de cuentas" por los crímenes anteriores, advierte ONU

El jefe de derechos humanos de la ONU advirtió que cualquier transición política en Siria tras la caída de Bashar al Assad debe incluir la rendición de cuentas por los crímenes cometidos bajo su régimen.



Volker Turk aseguró a la prensa en Ginebra que se debe garantizar que en la transición política se haga responsable a los perpetradores de violaciones graves y asegurar que estos rindan cuentas.



Cuando se le preguntó si Assad estaba entre los que deberían rendir cuentas, Turk dijo que "el expresidente de Siria y quienesquiera que estuvieran en altos cargos de liderazgo (...) hay motivos serios para creer que pueden haber cometido crímenes atroces".

Y por último…“Los sirios dejamos de ser solo ‘refugiados’ para ser un pueblo con sueños”

La caída de Assad es un nuevo amanecer para millones de refugiados y sus familias.

Estas son las palabras de Inás al Hachem sobre su padre, quien dejó Alepo, pero siempre con la esperanza de volver.



"Mi padre nunca dejó de soñar. Cada paso que daban los rebeldes era, para él, 'la definitiva'. Decía que la victoria estaba cerca. Nunca imaginamos que esta lucha se prolongaría 14 años y que mi padre no llegaría a presenciarla, ya que falleció tres años antes".



"Este domingo, todo cambió. La noche del 8 de diciembre será inolvidable. Cuando cayó Damasco, la capital, la noticia nos llegó a las 5:30 de la madrugada habiendo dormido tan solo dos horas. Sabíamos que esto supondría el fin de Asad".



"Por fin, los sirios merecíamos ser felices de nuevo. Por fin dejamos de ser solo 'refugiados' para ser, otra vez, un pueblo con tierra, con nombre, con sueños".



