Noticias del día

Erdogan visita Malasia, Indonesia y Pakistán en el marco de la iniciativa “Asia Renovada” de Türkiye

"El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, realiza una visita oficial a Malasia, Indonesia y Pakistán como parte de la iniciativa “Asia Renovada”, que busca fortalecer los lazos económicos, políticos y estratégicos en la región.

Durante las reuniones, se abordaron temas como comercio, defensa, tecnología, educación, gestión de desastres, medios de comunicación y reconstrucción tras conflictos.

La iniciativa “Asia Renovada”, lanzada en 2019, busca fortalecer el compromiso de Ankara en Asia. "

Jordania anuncia plan para reconstruir Gaza sin desplazar a los residentes

"El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, anunció un plan conjunto con Egipto, países árabes y representantes palestinos para reconstruir Gaza sin desplazar a los residentes.

En declaraciones a la cadena Al Mamlaka TV, Safadi subrayó la importancia de mantener el flujo de ayuda humanitaria y respetar el alto el fuego entre Israel y Hamás.

No ofreció detalles específicos del plan, pero reiteró la postura de Jordania: “Jordania es para los jordanos, y Palestina es para los palestinos”. "

Israel mató al menos a 118 palestinos en Gaza desde el alto el fuego, según autoridades del enclave

"Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 19 de enero, Israel mató al menos a 118 palestinos en Gaza y otros 822 resultaron heridos, según el Ministerio de Salud del enclave.

El director general Munir Al-Bursh informó que la cifra incluye a personas fallecidas en ataques directos de Israel, heridos que no sobrevivieron y víctimas de explosivos sin detonar.

Del total de muertes registradas, 92 fueron consecuencia de ataques israelíes directos. "

Ucrania estaría dispuesta a intercambiar territorio con Rusia, dice Zelenskyy

"El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, sugirió que podría considerar un intercambio territorial con Rusia en futuras negociaciones para poner fin a la guerra, que ya se acerca a los tres años.

En una entrevista con The Guardian, Zelenskyy mencionó la posibilidad de que Ucrania proponga un intercambio de territorio, incluyendo parte de la región rusa de Kursk, asediada desde hace seis meses.

Sin embargo, insistió en que “todas nuestras tierras son importantes, no hay prioridades”."

El BJP de Modi impulsa el extremismo con una retórica antimusulmana en India, según informe

"El discurso de odio contra las minorías religiosas en India se ha disparado en 2024, según un informe del India Hate Lab, un think tank con sede en Estados Unidos.

El informe vincula este aumento con el gobernante partido Bharatiya Janata, BJP, y el movimiento nacionalista hindú.

Grupos de derechos civiles acusan al primer ministro Narendra Modi y al BJP de fomentar la retórica antimusulmana durante las elecciones nacionales del año pasado para movilizar a la mayoría hindú."

