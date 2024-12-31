Las noticias del día: Gaza y Brasil

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del lunes 30 de diciembre

Israel detiene a palestinos en estado crítico de salud en Gaza

"El Ministerio de Salud en Gaza denunció que las fuerzas israelíes detuvieron a cuatro pacientes palestinos que estaban siendo trasladados para recibir atención médica.

Los pacientes se dirigían desde el Hospital Indonesio en el norte de Gaza al Hospital Al-Shifa en la Ciudad de Gaza, en un traslado organizado por la Organización Mundial de la Salud.

De los diez pacientes transportados, cuatro fueron detenidos y, según el ministerio, uno de ellos se encuentra en estado crítico.

"

Muere Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, a los 100 años

"El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter murió a los 100 años, según el Atlanta Journal-Constitution.

Carter fue presidente entre 1977 a 1981, tras derrotar a Gerald Ford en las elecciones de 1976. Sin embargo, perdió la relección ante Ronald Reagan de manera aplastante cuatro años después.

Después de dejar la Casa Blanca, Carter vivió más que cualquier otro expresidente estadounidense y dedicó gran parte de su vida al trabajo humanitario.

"

"

Investigadores de Corea del Sur buscan orden de arresto contra el presidente Yoon"

"La unidad de investigación de Corea del Sur dio un paso histórico al solicitar una orden de arresto contra el presidente Yoon Suk-yeol.

El mandatario, actualmente suspendido, está bajo escrutinio por declarar una ley marcial a principios de este mes, una acción que los investigadores creen que podría calificarse como insurrección.

Las autoridades señalaron que Yoon ha ignorado repetidas solicitudes de interrogatorio tanto de la policía como de la oficina anticorrupción. Esta es la primera vez que en Corea del Sur hay una solicitud de este tipo para un presidente en funciones.

"

Líder de Azerbaiyán dice que al avión accidentado le dispararon desde Rusia

"Azerbaiyán exige respuestas y compensación de parte de Rusia después de que, según informes, uno de sus aviones fuera impactado con proyectiles provenientes de ese país.

El presidente Ilham Aliyev se pronunció sobre el incidente y confirmó que el avión de Azerbaiyán Airlines resultó dañado cerca de Grozny, en territorio ruso, y evitó por poco el desastre.

Añadió que Azerbaiyán espera que Rusia reconozca lo sucedido, responsabilice a los culpables y pague daños y perjuicios.

"

Y por último…

Brasil enfrenta un aumento alarmante de desastres climáticos, según estudio

"Brasil ha experimentado un aumento drástico de desastres climáticos en los últimos años, en comparación con las dos décadas previas, según un nuevo estudio. ""Los desastres climáticos se han vuelto más frecuentes e intensos en las últimas décadas, reflejando los impactos de la crisis climática"", afirma el informe de la Alianza Brasileña para la Alfabetización Oceánica, con el respaldo del gobierno de Brasil y la UNESCO.

El análisis, realizado por el equipo de investigación de la Universidad Federal de Sao Paulo, revela que entre 2020 y 2023, los datos oficiales mostraron un promedio anual de 4.077 desastres relacionados con el clima.

Esa cifra fue casi el doble de los 2.073 desastres registrados anualmente, en promedio, en las dos décadas comprendidas entre 2000 y 2019."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com