¿Qué está pasando hoy? Palestina y Lula

Israel mata a más de 110 palestinos en 24 horas

"El Ejército de Israel continúa atacando brutalmente a desplazados, civiles y equipos municipales en Gaza.

En sólo 24 horas, las fuerzas israelíes mataron a más de 110 personas, informó la oficina de medios palestina en Gaza.

Uno de los ataques israelíes más letales fue contra una escuela que albergaba refugiados en la ciudad de Beit Hanoon, en el norte del enclave, que mató al menos a 43 personas.

Más de 213 refugios han sido blanco de bombardeos israelíes desde el comienzo de su genocidio el año pasado y al menos 94 miembros del personal de defensa civil también han muerto en los ataques.

La oficina de medios en Gaza también dijo que el Ejército israelí ha perpetrado sucesivas masacres contra equipos de salud y hospitales en los últimos días, matando a varios médicos y personal.

Enviado de la ONU se reúne con el líder del grupo HTS para discutir el futuro de Siria

"El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria se reunió con el líder del grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmad al Sharaa, para discutir los recientes acontecimientos en el país.

Según información de fuentes del gobierno de transición sirio, el enviado Geir Pedersen visitó Damasco por primera vez desde la caída del régimen de Bashar al Assad para reunirse con Sharaa.

Durante el encuentro, Sharaa enfatizó la necesidad de actualizar y alinear la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU con las realidades actuales de la situación en Siria.

En ese sentido, destacó la necesidad de una cooperación rápida y eficaz para abordar los problemas que enfrentan los sirios.

Descubren fosas comunes y fábricas de drogas en Damasco

"Una fosa común se descubrió en el distrito Husainiyya en Damasco, la capital de Siria.

El hallazgo se produce como parte de los esfuerzos de búsqueda e investigación que continúan en todo el país tras la caída del régimen de Bashar al Assad.

La fosa común se encuentra en la parte sureste de la capital, justo detrás del aeropuerto de Damasco.

Una villa en Damasco, la capital de Siria, fue identificada como un centro de producción de drogas vinculado a Maher al Assad, hermano del derrocado líder del régimen.

Desde que el 8 de diembre colapsó el régimen del Partido Baaz, en el poder por décadas, se han descubierto constantemente centros de fabricación de drogas en toda Siria.

El bloque ALBA celebra sus 20 años con cumbre en Venezuela

"Veinte años acaba de cumplir la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque que el 14 de diciembre de 2004 crearon los hoy fallecidos presidentes Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela. El bloque, que ahora integran otros ocho países incluidos Bolivia y Nicaragua, conmemoró el aniversario con una cumbre en Caracas en la que abogó por “el surgimiento de un nuevo orden multipolar”.

""Renovamos nuestras aspiraciones por la caída del imperialismo y el surgimiento de un nuevo orden multipolar, signado por relaciones de respeto y la cooperación para el desarrollo económico, político y social de los pueblos del mundo entero"", se lee en el comunicado de la ALBA sobre el evento.

Además de Cuba y Venezuela, los estados fundacionales, la ALBA la integran Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía."

El presidente Lula, de Brasil, sale del hospital tras una cirugía de emergencia

"El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió el alta médica y salió del hospital este este domingo, tras la cirugía de emergencia que tuvo este martespor una hemorragia intracraneal.

""Estoy aquí entero (...) volviendo a casa tranquilo"", dijo el mandatario de 79 años en una rueda de prensa de su equipo médico.

Lula fue operado con éxito en Sao Paulo por un hematoma cerca del cerebro derivado de un golpe sufrido hace casi dos meses.

Dos días después se sometió a una nueva intervención complementaria, prevista según los médicos, para minimizar el riesgo de nuevos sangrados.

