Las noticias de hoy: Gaza y Panamá

UNRWA denuncia que Israel ha violado todas las normas de la guerra en su ofensiva contra Gaza

"Philippe Lazzarini, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, condenó la invasión de Israel en Gaza y afirmó que Tel Aviv ""ha violado todas las normas de la guerra"".

En la brutal ofensiva de Israel contra el enclave, que cumple más de 14 meses, se registra un aumento de las víctimas civiles, con reiterados ataques a escuelas y hospitales, dijo Lazzarini.

Al instar a un alto el fuego, el funcionario también pide medidas inmediatas para salvaguardar a los civiles.

Y advirtió que ""el mundo no debe volverse insensible""."

El frío golpea Gaza y miles de palestinos podrían no sobrevivir al invierno

"El invierno ha llegado a Gaza, agravando una situación ya crítica para los dos millones de palestinos desplazados. Los palestinos luchan por protegerse del viento, el frío y la lluvia. Según trabajadores humanitarios y residentes, hay escasez de mantas y ropa de abrigo, poca leña para hacer fuego y las tiendas de campaña y las lonas remendadas en las que viven las familias están cada vez más destruidas después de meses de uso.

Naciones Unidas advierte de que las personas que viven en refugios improvisados ​​precarios podrían no sobrevivir al invierno. Al menos 945.000 personas necesitan suministros para esta temporada de frío, pero estos elementos se han vuelto prohibitivamente caros en Gaza, dijo la ONU en un informe."

Israel ataca viviendas en el sur del Líbano, infringiendo la tregua

"En una fuerte escalada, el Ejército de Israel destruyó viviendas en el sur del Líbano, desafiando el frágil alto fuego que empezó el 27 de noviembre.

Con 287 violaciones denunciadas, el número de víctimas asciende a 31 muertos y 37 heridos, según datos oficiales.

Los ataques afectaron a Kfarkela en Nabatieh y Hanin en Bint Jbeil, alimentando las tensiones regionales, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano."

Ministro turco Fidan se reúne con el líder de la nueva administración siria

"El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el líder de la nueva administración de Siria, Ahmad al Sharaa, este domingo. La reunión se llevó a cabo en la capital siria, Damasco, dos semanas después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad.

Según fuentes diplomáticas turcas, en el encuentro también participaron el viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Nuh Yilmaz, y el encargado de negocios interino de la Embajada de Türkiye en Damasco, Burhan Koroglu.

Esaad Hassan Shaibani, quien fue designado como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno interino sirio, también se reunió con la delegación turca.."

Panamá rechaza amenaza de Trump de retomar control de su canal

"El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de retomar el control del canal interoceánico.

El mandatario afirmó este domingo que el canal interoceánico ""es panameño y lo seguirá siendo"". Y añadió: ""Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad"", señaló Mulino en un video en su cuenta de X sin mencionar explícitamente a Trump.

La reacción surge luego que Trump se quejara de las tarifas ""exorbitantes"" y el manejo del canal de Panamá, y amenazara con exigir su ""devolución"" si no se respetan los principios ""morales y legales"".."

