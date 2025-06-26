"Dónde están mis hijos" - Llora una anciana en Gaza

“Mis hijos ya no están…Palestina ya no está"

Una anciana en Gaza se derrumba en el suelo mientras relata cómo perdió a su familia, a sus hijos y su hogar.

Esta desgarradora imagen llega en medio de los intensos bombardeos del 24 de junio, que golpearon incluso zonas donde la gente aguardaba ayuda humanitaria. La ONU alerta que más de 70 palestinos murieron solo ese día.

Mientras Gaza siente el peso de la opresión y la desesperación, esta mujer resume lo que millones están sufriendo: la pérdida completa de sus seres queridos y de su tierra.