Ataque israelí en Jan Yunis

18 de abril de 2025
“Están matando a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a nuestros niños... Incluso a los recién nacidos”
Este es el testimonio de Mazyouna Abu Shaar, cuya familia sufrió un bombardeo israelí en Jan Yunis, en el sur de Gaza, que dejó varios muertos, incluidos niños.Momentos antes del ataque, la familia había asistido a una boda. Su cuñado se adelantó para entregarle un regalo al novio y luego regresó a casa. Poco después, mientras él y su hijo se preparaban para rezar un misil y una bomba israelíes los impactaron.“Escuchamos la noticia de camino a casa”, relata Mazyouna entre lágrimas.