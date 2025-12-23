POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Entrevista a Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela
22:05
América Latina
Entrevista a Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela
hace un día

“Hoy más que nunca, se necesita un mundo multipolar, sin hegemonías, sin imposiciones".

En exclusiva desde el Foro Diplomático de Antalya, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Yván Gil habló sobre el papel de Türkiye en la defensa del multilateralismo, denunció las políticas de sanciones impuestas por EE.UU. y reafirmó el compromiso de Venezuela con la causa palestina: “Lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Si se extermina al pueblo palestino, estamos hablando del fin de la humanidad.”

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos a la soberanía, Gil defiende la unión latinoamericana como vía para resistir, avanzar en el desarrollo económico y tener voz propia en el tablero internacional.

Mira la entrevista completa para conocer la postura de Venezuela sobre el conflicto del Esequibo, las sanciones económicas, y su llamado a frenar lo que califica como “una nueva forma de neocolonialismo”.

