Líder israelí niega empatía por niños palestinos

¿Puedes sentir empatía por 20.000 niños muertos? Eso fue lo que el periodista Piers Morgan le preguntó —una y otra vez— a Daniella Weiss, una de las líderes más visibles del movimiento de colonos ilegales israelíes.

¿Su respuesta? Ninguna. Ni una palabra de dolor, ni un gesto de humanidad. Solo evasivas, culpas a los propios palestinos y discursos de odio.Desde el 7 de octubre de 2023, más de 20.000 niños palestinos han sido asesinados en Gaza. Dormían, jugaban, huían, esperaban comida.



Y mientras tanto, quienes impulsan el proyecto de ocupación siguen sin mostrar ni el más mínimo remordimiento.