Líder israelí niega empatía por niños palestinos
03:06
Genocidio en Gaza
¿Puedes sentir empatía por 20.000 niños muertos? Eso fue lo que el periodista Piers Morgan le preguntó —una y otra vez— a Daniella Weiss, una de las líderes más visibles del movimiento de colonos ilegales israelíes
18 de julio de 2025

¿Puedes sentir empatía por 20.000 niños muertos? Eso fue lo que el periodista Piers Morgan le preguntó —una y otra vez— a Daniella Weiss, una de las líderes más visibles del movimiento de colonos ilegales israelíes.

¿Su respuesta? Ninguna. Ni una palabra de dolor, ni un gesto de humanidad. Solo evasivas, culpas a los propios palestinos y discursos de odio.Desde el 7 de octubre de 2023, más de 20.000 niños palestinos han sido asesinados en Gaza. Dormían, jugaban, huían, esperaban comida.


Y mientras tanto, quienes impulsan el proyecto de ocupación siguen sin mostrar ni el más mínimo remordimiento.

