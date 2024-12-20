POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Francotirador mata niño palestino
Un francotirador israelí ha matado a un niño palestino en el campamento de Balata, al este de Nablus, en Cisjordania ocupada. El menor fue alcanzado mientras su amigo logró escapar ileso.
20 de diciembre de 2024

Este trágico incidente se suma a una creciente ola de violencia en Cisjordania. Desde octubre de 2023, más de 500 palestinos han muerto en la región, incluidos al menos 81 menores, en lo que se ha convertido en el año más letal para los palestinos desde que la ONU comenzó a registrar estas cifras en 2005.

La intensificación de las operaciones militares israelíes y los ataques de colonos han exacerbado la situación, generando preocupación internacional por las violaciones de derechos humanos y la falta de rendición de cuentas

