Niños palestinos juegan entre escombros
00:19
Genocidio en Gaza
Niños palestinos juegan entre escombros
-
9 de diciembre de 2025

Niños palestinos han sido filmados encontrando momentos de alegría mientras juegan entre los escombros que han dejado más de dos años de ataques israelíes sobre Gaza. Aun así, organizaciones humanitarias advierten que no queda ningún lugar seguro para ellos en el enclave. Se estima que decenas de miles de menores han resultado muertos, heridos o mutilados desde el inicio de la ofensiva, y que prácticamente todos los niños de Gaza han sido afectados de algún modo por la violencia, el desplazamiento o el trauma psicológico.

