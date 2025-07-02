POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Palestino denuncia la explotación económica en Gaza
Tarek al-Farra, creador de contenido palestino, resume la absurda y dolorosa realidad que enfrenta la población de Gaza bajo el asedio israelí
2 de julio de 2025

“Estamos pagando dinero para recibir dinero que quizá ni siquiera nos acepten"

Con esta frase, Tarek al-Farra, creador de contenido palestino, resume la absurda y dolorosa realidad que enfrenta la población de Gaza bajo el asedio israelí. En un video publicado en sus redes sociales, denuncia cómo, en medio de la devastación, los gazatíes se ven obligados a pagar comisiones de hasta un 60 % para acceder a efectivo. Sin embargo, muchas veces el dinero que logran obtener —billetes deteriorados por el uso y el tiempo— termina siendo rechazado por los propios comerciantes locales.

Esta situación es solo un reflejo del colapso económico que sufre Gaza tras meses de ofensiva israelí. El bloqueo casi total ha paralizado las actividades comerciales, destruido infraestructuras bancarias y limitado gravemente la circulación de dinero en efectivo. La población, ya empobrecida por años de restricciones, ahora enfrenta una crisis humanitaria extrema, sin acceso estable a alimentos, servicios básicos ni recursos financieros.

