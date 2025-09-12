POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El plan E1 de Israel: enterrar el futuro de Palestina
Genocidio en Gaza
El plan E1 de Israel: enterrar el futuro de Palestina
Mientras las fuerzas israelíes arrestaban a más de 100 palestinos en Tulkarem, Netanyahu firmaba el plan E1, para expandir los asentamientos entre Jerusalén ocupada y Maale Adumim con 3.400 viviendas exclusivas para colonos
12 de septiembre de 2025

Mientras las fuerzas israelíes arrestaban a más de 100 palestinos en Tulkarem, Netanyahu firmaba el plan E1, para expandir los asentamientos entre Jerusalén ocupada y Maale Adumim con 3.400 viviendas exclusivas para colonos.

Este proyecto partirá Cisjordania ocupada en dos, aislará Jerusalén Este y desplazará a comunidades beduinas, mientras Israel construye carreteras que dejan a los palestinos sin acceso a sus tierras y servicios.

Con más de 700.000 colonos en 279 asentamientos ilegales, E1 no es solo urbanismo: es colonización y limpieza étnica. ¿En qué consiste realmente el plan y por qué amenaza el futuro de Palestina?

