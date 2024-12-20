Titulares del Día



Un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras acusa a Israel de estar cometiendo "limpieza étnica" en Gaza y pide acción urgente. El informe denuncia 41 ataques contra su personal, bombardeos a centros de salud y fuego a convoyes. Además, el asedio en Gaza redujo la ayuda de 500 a 37 camiones diarios en octubre de 2024.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su intención de impulsar "una gran reforma constitucional", aunque no precisó detalles. Con ello espera democratizar Venezuela y empoderar al ciudadano

El Salvador, único país con bitcoin como moneda oficial, acordó con el Fondo Monetario Internacional un crédito de 1.400 millones de dólares a cambio de limitar el uso de Bitcoin. El acuerdo, pendiente de aprobación en febrero de 2025, busca estabilizar la economía.