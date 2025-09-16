Albanese "el genocidio de Gaza es la vergüenza de nuestro tiempo"

"Ciudad de Gaza es la última parte que Israel busca volver inhabitable antes de avanzar con la limpieza étnica", advirtió la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, durante una rueda de prensa en Ginebra.

Albanese señaló que el genocidio actual es diferente al del pasado: se incita abiertamente, se niega cínicamente y se sostiene con armamento y logística, mientras quienes se oponen son silenciados, criminalizados y difamados.

Este plan se enmarca dentro de la ocupación total de Gaza, con bombardeos constantes, destrucción de viviendas e infraestructura, bloqueos de alimentos y medicinas, y desplazamiento forzado masivo de la población. Además, Albanese alertó que esta política podría extenderse a Cisjordania ocupada, ampliando aún más el sufrimiento del pueblo palestino.