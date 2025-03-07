POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Conflicto en Ucrania es una guerra 'Proxy'
EE.UU. y Canadá
Un conflicto entre Rusia y EE.UU.
7 de marzo de 2025

La guerra en Ucrania ha dejado al descubierto un conflicto mucho mayor: una guerra proxy entre potencias nucleares. ¿Por qué Estados Unidos está tan involucrado?

La expansión de la OTAN hacia Ucrania, un proyecto de más de 30 años, fue el punto de partida para aislar a Rusia y mantener la supremacía estadounidense en Eurasia.

Pero este plan parece estar fallando.Mientras Rusia ve crecer su economía y fortalece relaciones con China, Estados Unidos se enfrenta a una nueva preocupación: la competencia estratégica con China.La Casa Blanca está reevaluando su postura en Ucrania, mientras China ya ha advertido sobre una posible guerra.

