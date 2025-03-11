POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
'Mis intenciones eran totalmente satíricas'
Genocidio en Gaza
'Mis intenciones eran totalmente satíricas'
Solo Avital, director estadounidense-israelí, que afirma haber co-creado el video generado por IA que el presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió en su cuenta, describió el proyecto como un “experimento” y una “sátira”
11 de marzo de 2025

Solo Avital, director estadounidense-israelí, que afirma haber co-creado el video generado por IA que el presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió en su cuenta, describió el proyecto como un “experimento” y una “sátira”.

Pero lo que comenzó como un experimento terminó abriendo una puerta alarmante.Su video, basado en la idea de Trump de convertir Gaza en la “Riviera de Medio Oriente”, expuso cómo la inteligencia artificial puede distorsionar la realidad y convertirse en una poderosa herramienta de manipulación política.

Avital ahora advierte que la IA debería estar prohibida para los políticos.

¿Debería regularse la Inteligencia Artificial para usos políticos?

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas