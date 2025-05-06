POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Manifestaciones frente al parlamento israelí
Genocidio en Gaza
La policía israelí se enfrentó con manifestantes frente al Parlamento (Knéset) en Givat Ram, Jerusalén, este lunes.
6 de mayo de 2025

Los manifestantes protestaban contra la decisión del gabinete de seguridad de intensificar la ofensiva militar en Gaza.

Más de 52.500 palestinos han sido asesinados en Gaza desde octubre de 2023 en una ofensiva brutal por parte de Israel, la mayoría mujeres y niños.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Además, Israel enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Ju

