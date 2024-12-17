Colombia y el software Pegasus

¿11 millones en efectivo volaron de Colombia a Tel Aviv para comprar espionaje?

En 2020, el gobierno de Iván Duque habría adquirido Pegasus, el software espía israelí más poderoso del mundo, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Pero, ¿a quién vigilaban realmente? Políticos, periodistas y defensores de derechos humanos fueron los blancos, todo sin órdenes judiciales y con dinero enviado en vuelos privados, lejos del sistema financiero colombiano.

¿Soberanía o subordinación? El escándalo no solo apunta a espionaje ilegal, sino a una posible red de lavado de activos. Petro denuncia que detrás de Pegasus hubo más que vigilancia: una operación extranjera financiada por Estados Unidos para silenciar opositores y manipular la región.

Colombia no es el único caso. En México, El Salvador y otros países, este software ha sido usado para espiar a quienes alzan la voz, convirtiendo la vigilancia tecnológica en un arma contra los derechos humanos y la libertad de expresión.