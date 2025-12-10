Omran Daquesh: antes y después
Omran Daqneesh, el niño sirio cuya imagen dio la vuelta al mundo en 2016 cuando fue fotografiado en una ambulancia cubierto de polvo y sangre tras un bombardeo en Alepo, hoy es un adolescente capaz de contar su propia historia en voz alta.
10 de diciembre de 2025
En 2025, en el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad, Omran habla de aquel ataque que casi no recuerda y de cómo su vida quedó marcada por una guerra que para muchos sirios empieza, por fin, a quedar atrás.