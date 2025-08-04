POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Juro que los extraño" Niño palestino mientras busca a sus abuelos
Genocidio en Gaza
"Juro que los extraño" Niño palestino mientras busca a sus abuelos
Un niño palestino cava entre los escombros en Gaza, buscando a sus abuelos tras los ataques del ejército israelí
4 de agosto de 2025

“Estoy buscando a mi abuelo y a mi abuela... Juro que los extraño mucho”

Un niño palestino cava entre los escombros en Gaza, buscando a sus abuelos tras los ataques del ejército israelí. En imágenes llenas de emoción, el pequeño, entre lágrimas, repite una y otra vez “los extraño mucho” mientras excava con sus propias manos, mostrando al mundo la dura realidad humana que se vive en el enclave.

Desde el 7 de octubre de 2023, más de 60.000 palestinos han perdido la vida, de los cuales cerca de 17.400 eran niños. Los heridos superan los 140.000, y las mujeres y los menores son quienes más han sufrido. Se calcula que decenas de miles siguen atrapados bajo los escombros o desaparecidos, por lo que el número real de víctimas podría ser aún mayor.

Organizaciones internacionales alertan sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa Gaza: desnutrición severa, falta de refugio y el colapso total del sistema sanitario, además de secuelas físicas y psicológicas a largo plazo, especialmente en la infancia.

