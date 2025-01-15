¿Por qué a Israel no se le prohibe la participación en encuentros deportivos?

La líder del partido español Podemos, Ione Belarra, pidió vetar la entrada a España del equipo israelí de baloncesto Maccabi Tel Aviv antes de su partido contra el Real Madrid en la EuroLeague.

En una carta dirigida a los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, Belarra expresó preocupaciones sobre el papel del equipo en la ofensiva actual de Israel en Gaza, citando incidentes de seguridad en otros países, como el que vimos en Ámsterdam donde los aficionados aparecen cantando cánticos racistas contra los palestinos y celebrando el genocidio en Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, los ataques israelíes sobre Gaza han dejado más de 46.000 palestinos muertos, principalmente mujeres y niños, y más de 110.000 heridos dejando una crisis humanitaria devastadora.