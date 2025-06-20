Irán-Israel: un desafío del bloque multipolar

El conflicto entre Israel e Irán desafía el equilibrio global que proponen los BRICS. Mientras Estados Unidos y sus aliados del G7 respaldan a Israel militar y políticamente, China y Rusia condenan la ofensiva israelí sobre Irán y advierten de las graves consecuencias de una posible intervención estadounidense. El bloque multipolar, liderado por países como China, Rusia, Brasil o Sudáfrica, defiende una diplomacia basada en el respeto a la soberanía y el diálogo. Pero el ataque a Irán, y el silencio de la ONU ante sus aliados, revela los límites de ese modelo en un sistema aún dominado por las potencias occidentales. ¿Qué prevalecerá: la fuerza o la diplomacia?