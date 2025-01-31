POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Niña palestina se reúne con su padre después de 15 meses
Genocidio en Gaza
Tras 15 meses de separación, una niña palestina vuelve a abrazar a su padre en un momento lleno de emoción.
31 de enero de 2025

‘No me dejes’

Tras 15 meses de separación, una niña palestina vuelve a abrazar a su padre en un momento lleno de emoción. Como su familia, más de 1,8 millones de palestinos fueron desplazados por los bombardeos israelíes, obligados a huir una y otra vez, sobreviviendo en campamentos sin agua, comida ni seguridad.

Desde el inicio del alto al fuego, más de 375.000 palestinos han regresado al norte de Gaza, algunos sin casa a la que volver, pero con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos.

Un regreso lleno de incertidumbre: ¿qué sigue para quienes intentan reconstruir su vida entre ruinas?

