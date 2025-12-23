POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Trump amenaza a Maduro si no dimite
00:49
EE.UU. y Canadá
Trump amenaza a Maduro si no dimite
En una entrevista reciente, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro “puede hacer lo que quiera”, pero depende de lo que haga “será la última vez”
23 de diciembre de 2025

En una entrevista reciente, Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro “puede hacer lo que quiera”, pero depende de lo que haga “será la última vez”. El presidente estadounidense afirmó que Washington ha desplegado la mayor armada de su historia en Sudamérica y dejó en el aire cuál es su objetivo final con Venezuela. Las declaraciones llegan mientras Trump anuncia la ampliación de operaciones militares, primero en el mar y próximamente en tierra, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Más vídeos
EE.UU. y Venezuela cruzan acusaciones en la ONU
Israel derriba edificios en Jerusalén Este ocupada
La Navidad vuelve a Palestina
"Esta familia ha sido borrada del registro civil"
Estados Unidos decomisa petrolero frente a las costas de Venezuela
Omran Daquesh: antes y después
Niños palestinos juegan entre escombros
La Doctrina Monroe llega a Latinoamérica
¿Quién era el profesor Refaat Alareer?
¿Quién era Abu Shabab?