Crisis vivienda en España: subida alquileres, desigualdad, alquiler lucrativo..

Derecho a techo: ¿qué está pasando con la vivienda en España? - Jaime Palomera
3 de diciembre de 2025

Desde TRT Español documentamos esta crisis hablando con personas afectadas y con voces expertas como Jaime Palomera, doctor en antropología económica, para entender cómo llegamos hasta aquí.

Tras la crisis de 2008, el gobierno rescató el precio de la vivienda… pero no el derecho a ella. Se allanó el camino a los fondos buitre, se recortaron protecciones a los inquilinos y la vivienda dejó de ser un bien básico para convertirse en un activo especulativo.

Mientras los alquileres suben mucho más rápido que los salarios y la oferta se reduce por el auge de los pisos turísticos y de corta estancia, miles de familias trabajadoras son expulsadas de sus barrios.

Hoy, grandes inversores acumulan decenas de pisos que destinan al alquiler más lucrativo, mientras quienes solo quieren un hogar, se quedan fuera.

Esto no es solo un problema de acceso: es una crisis de desigualdad.

