POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Flotilla Sumud atacada por un dron israelí
01:23
Genocidio en Gaza
Flotilla Sumud atacada por un dron israelí
Ataque con dron contra la Flotilla Global Sumud en Túnez: un dron impactó contra el barco principal de la Flotilla Global Sumud por Gaza mientras estaba anclado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said.
9 de septiembre de 2025

Ataque con dron contra la Flotilla Global Sumud en Túnez: un dron impactó contra el barco principal de la Flotilla Global Sumud por Gaza mientras estaba anclado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. La embarcación, con bandera portuguesa y que transportaba al comité de dirección —incluidas las activistas Greta Thunberg y Yasemin Acar— sufrió daños por fuego en la cubierta principal y el almacén inferior. Todos los tripulantes fueron evacuados y se encuentran a salvo.Organizadores y observadores denuncian que se trata de un ataque directo contra una misión humanitaria no violenta, contra Túnez y contra Portugal. En el puerto de Túnez, manifestantes y la relatora de la ONU Francesca Albanese se concentraron para mostrar su apoyo y exigir protección para la flotilla que busca romper el bloqueo israelí a Gaza.

Más vídeos
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?