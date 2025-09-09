Flotilla Sumud atacada por un dron israelí

Ataque con dron contra la Flotilla Global Sumud en Túnez: un dron impactó contra el barco principal de la Flotilla Global Sumud por Gaza mientras estaba anclado en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. La embarcación, con bandera portuguesa y que transportaba al comité de dirección —incluidas las activistas Greta Thunberg y Yasemin Acar— sufrió daños por fuego en la cubierta principal y el almacén inferior. Todos los tripulantes fueron evacuados y se encuentran a salvo.Organizadores y observadores denuncian que se trata de un ataque directo contra una misión humanitaria no violenta, contra Túnez y contra Portugal. En el puerto de Túnez, manifestantes y la relatora de la ONU Francesca Albanese se concentraron para mostrar su apoyo y exigir protección para la flotilla que busca romper el bloqueo israelí a Gaza.