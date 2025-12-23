POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Esta familia ha sido borrada del registro civil"
Genocidio en Gaza
Tras casi dos años sepultados bajo los escombros, han sido recuperados los cuerpos y restos humanos de cuatro niños palestinos de la familia Abu Hadrous y finalmente se han reunido con sus padres y su hermana, también fallecidos
hace 20 horas

“La familia volverá a reunirse… aunque solo sean restos”.

Tras casi dos años sepultados bajo los escombros, han sido recuperados los cuerpos y restos humanos de cuatro niños palestinos de la familia Abu Hadrous y finalmente se han reunido con sus padres y su hermana, también fallecidos. Con la muerte de todos sus miembros, la familia Abu Hadrous queda, en la práctica, borrada del registro civil: ya no existe más que en los archivos de víctimas y en la memoria de quienes la conocieron.

