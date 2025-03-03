POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Israel amenaza con utilizar hambre como arma de guerra
01:20
Genocidio en Gaza
Israel amenaza con utilizar hambre como arma de guerra
Israel intensifica el sufrimiento en Gaza, bloqueando por completo la ayuda humanitaria, incluidas agua y alimentos, justo en pleno Ramadán
3 de marzo de 2025

Israel intensifica el sufrimiento en Gaza, bloqueando por completo la ayuda humanitaria, incluidas agua y alimentos, justo en pleno Ramadán.

Israel ha abandonado unilateralmente las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego quiere extender la primera fase sin cumplir las demandas palestinas.Para presionar a Hamas para aceptar esto, utiliza el bloqueo de ayuda humanitaria esencial como arma de guerra.

Con más de 350 violaciones del alto el fuego y casi 2 millones de personas en Gaza sin acceso a recursos básicos, la situación se vuelve cada vez más desesperante.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas