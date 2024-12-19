Bitcoins en El Salvador

POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El Salvador y FMI acuerdan préstamo para imponer restricciones a Bitcoin
19 de diciembre de 2024

El Salvador acaba de asegurar un crédito por 1.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un acuerdo que busca “reforzar la sostenibilidad fiscal” y reducir los riesgos asociados al uso del bitcoin, según la organización.

Desde que Nayib Bukele convirtió a El Salvador en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda legal, la criptomoneda ha generado ganancias y controversias a partes iguales. Sin embargo, bajo los términos del acuerdo con el FMI, el gobierno reducirá gradualmente su participación en la billetera cripto Chivo y limitará el uso del bitcoin para el pago de impuestos.

El crédito también abre la puerta a un paquete de financiamiento adicional de 3.500 millones de dólares, mientras el país experimenta una recuperación económica impulsada por remesas, turismo y una baja en la inflación.

