Israel impune, destruye hospitales

El Hospital Kamal Adwan, asediado desde el 24 de octubre, sufrió un reciente bombardeo que dejó destrucción, pacientes sin atención médica y equipos inutilizados. En medio de este caos, su director, Hussam Abu Safiya, fue arrestado por las fuerzas israelíes, agravando la crisis humanitaria en la zona.

Además, el Hospital Al-Wafaa, ubicado en la ciudad de Gaza, fue atacado el 29 de diciembre, resultando en la muerte de siete personas y múltiples heridos graves. Por su parte, el Hospital Al-Ahli sufrió una explosión en su patio el 17 de octubre, causando un número significativo de víctimas.

A pesar de la gravedad de estos hechos, la comunidad internacional no ha emitido condenas contundentes ante estas acciones. Sin recursos, sin medicamentos y bajo constante amenaza, el sistema de salud de Gaza está al borde del colapso.