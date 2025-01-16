Así es el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás

Tras meses de intensos bombardeos israelíes y una devastadora crisis humanitaria, un acuerdo de alto el fuego finalmente se espera que entre en vigor en Gaza.

Este cese de hostilidades marca un momento crucial para la población palestina, que ha soportado más de un año de violencia incesante.

El acuerdo, mediado por actores internacionales, no solo busca detener la escalada militar, sino también implementar medidas humanitarias urgentes. Entre los puntos clave se incluyen la liberación de prisioneros palestinos y rehenes israelíes, el acceso limitado a ayuda humanitaria y una posible hoja de ruta hacia negociaciones más amplias sobre el futuro de la región.

Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. La historia israelí de incumplimientos en treguas anteriores genera dudas sobre cuánto tiempo se mantendrá este alto el fuego. Mientras tanto, en Gaza, las esperanzas de paz y los desafíos de reconstrucción se entrelazan con el dolor de las pérdidas sufridas.