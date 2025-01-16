POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Así es el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás
01:55
Genocidio en Gaza
Así es el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás
El primer ministro de Qatar ha anunciado un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, previsto para iniciar el 19 de enero. Este acuerdo podría representar un giro crucial en el conflicto. Estas son las tres fases principales del plan que podrían redefinir el futuro de la región.
16 de enero de 2025

Tras meses de intensos bombardeos israelíes y una devastadora crisis humanitaria, un acuerdo de alto el fuego finalmente se espera que entre en vigor en Gaza.

Este cese de hostilidades marca un momento crucial para la población palestina, que ha soportado más de un año de violencia incesante.

El acuerdo, mediado por actores internacionales, no solo busca detener la escalada militar, sino también implementar medidas humanitarias urgentes. Entre los puntos clave se incluyen la liberación de prisioneros palestinos y rehenes israelíes, el acceso limitado a ayuda humanitaria y una posible hoja de ruta hacia negociaciones más amplias sobre el futuro de la región.

Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. La historia israelí de incumplimientos en treguas anteriores genera dudas sobre cuánto tiempo se mantendrá este alto el fuego. Mientras tanto, en Gaza, las esperanzas de paz y los desafíos de reconstrucción se entrelazan con el dolor de las pérdidas sufridas.

Más vídeos
Petroleras de EE.UU. no convencidas de invertir en Venezuela
Mercosur-UE: ¿dependencia o desarrollo?
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?