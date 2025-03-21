Bebé palestina sobrevive a ataque y pierde su familia

Ayla Abu Dakka nació hace apenas 25 días y ya enfrenta una realidad devastadora: quedó huérfana tras un ataque israelí que destruyó su hogar en Jan Yunis el 20 de marzo, llevándose la vida de su madre, su padre y su hermano.

Ahora, sus abuelos son lo único que le queda de su familia cercana.

Esta tragedia ocurre en medio de la más reciente ofensiva israelí, que rompió el alto el fuego el pasado martes y ha dejado más de 970 palestinos muertos en solo tres días, mientras Gaza continúa siendo el epicentro de una brutal campaña de violencia y destrucción.