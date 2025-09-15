"Hay que denunciar el genocidio de Israel"- Javier Bardem

El actor español Javier Bardem aprovechó su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy para pedir el fin de toda relación diplomática y comercial con lo que calificó como el estado genocida de Israel. Denunció la urgencia de un genocidio que, desde el 7 de octubre de 2023, ha cobrado más de 64.000 vidas. La cifra, podría ser aún mayor: miles de personas continúan heridas, atrapadas bajo los escombros o enfrentando hambruna severa debido al bloqueo de medicinas y alimentos en Gaza.