Niña palestina da de beber a un burrito en Gaza
00:22
Genocidio en Gaza
Entre ruinas y escasez, todavía hay espacio para la ternura.
11 de junio de 2025

Una niña palestina en Gaza alimenta a un burro recién nacido. Carece de leche para sí misma, pero comparte lo poco que consigue en medio del bloqueo y los bombardeos que asfixian al enclave.

Tras meses de asedio israelí, la ONU advierte que el 100 % de la población en Gaza vive inseguridad alimentaria y miles de niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda. Con los cruces cerrados y la ayuda humanitaria restringida, conseguir agua o leche se vuelve una hazaña diaria. Este gesto —una niña salvando a un animal indefenso— revela cuánta humanidad persiste pese al hambre impuesto.

