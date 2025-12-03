Venezuela y EE.UU.: dos siglos de petróleo y poder

Washington lo presenta como una cruzada contra el narcotráfico, pero la historia cuenta otra cosa: petróleo, hegemonía y geopolítica.

Las sanciones, los bloqueos y las operaciones encubiertas no trajeron democracia ni derechos humanos, sino hiperinflación, colapso económico y el éxodo de millones de venezolanos. La ironía: mientras EE.UU. intentaba asfixiar a Caracas, China llenaba el vacío con inversiones y acuerdos petroleros.

Hoy, el libreto sigue siendo el mismo. Lo llaman “guerra contra las drogas”, pero la verdadera disputa es por recursos, poder y control. Y quienes pagan el precio son, una vez más, los venezolanos.