POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Venezuela y EE.UU.: dos siglos de petróleo y poder
06:50
América Latina
Venezuela y EE.UU.: dos siglos de petróleo y poder
Cuatro mil soldados, buques de guerra, submarinos, aviones espía y hasta una recompensa millonaria por la cabeza de Nicolás Maduro
3 de diciembre de 2025

Washington lo presenta como una cruzada contra el narcotráfico, pero la historia cuenta otra cosa: petróleo, hegemonía y geopolítica.

Las sanciones, los bloqueos y las operaciones encubiertas no trajeron democracia ni derechos humanos, sino hiperinflación, colapso económico y el éxodo de millones de venezolanos. La ironía: mientras EE.UU. intentaba asfixiar a Caracas, China llenaba el vacío con inversiones y acuerdos petroleros.

Hoy, el libreto sigue siendo el mismo. Lo llaman “guerra contra las drogas”, pero la verdadera disputa es por recursos, poder y control. Y quienes pagan el precio son, una vez más, los venezolanos.

Más vídeos
¿Conoces la primera casa que compró Maradona?
"Shams" primer superhéroe musulmán nacido en Latinoamérica
Historia de los Estados Unidos de Israel
Vacas rojas y la profecía judía de remplazar Al Aqsa
Tango argentino con alma turca
Brasil: el poder evángelico que sostiene a Israel
Sudán: décadas de guerras y crisis humanitarias
Naturaleza ocupada: Zaatar
6 de octubre - Voces pro-palestina
Crisis vivienda en España: subida alquileres, desigualdad, alquiler lucrativo