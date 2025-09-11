POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Segundo barco de la Flotilla Sumud es atacado por dron
Genocidio en Gaza
Segundo barco de la Flotilla Sumud es atacado por dron
Nuevo ataque contra la Flotilla Global Sumud, la noche del martes, un dron lanzó un proyectil contra la embarcación Alma, mientras estaba atracada frente al puerto de Túnez
11 de septiembre de 2025

Nuevo ataque contra la Flotilla Global Sumud, la noche del martes, un dron lanzó un proyectil contra la embarcación Alma, mientras estaba atracada frente al puerto de Túnez. El impacto provocó un incendio en la cubierta que fue sofocado en pocos minutos.
Uno de los tripulantes estaba en la proa cuando el proyectil cayó cerca, pero no hubo heridos y los daños fueron menores.

La Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria y activistas pro-palestinos rumbo a Gaza, denuncia que este es otro ataque con drones en aguas tunecinas contra su misión no violenta, pero que aún así seguirán en su camino rumbo a Gaza y partirán a la brevedad posible.

