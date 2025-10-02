Protestas globales en apoyo a la Flotilla Sumud

Miles de personas se manifestaron en ciudades como Buenos Aires y Barcelona, entre otras, contra la interceptación israelí de la Global Sumud Flotilla, que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Entre los pasajeros se encontraban figuras como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la activista climática Greta Thunberg, además de médicos, periodistas y voluntarios internacionales. Todos unidos con un mismo objetivo: romper el bloqueo y entregar asistencia a la población palestina.