Acusan a DOGE de robo de archivos

Un escándalo sacude al Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE, por sus siglas en inglés), creado por Donald Trump y actualmente dirigido por Elon Musk.
21 de abril de 2025

Acusan al DOGE de robar 10 GB de archivos confidenciales: datos personales, actividad sindical y protestas laborales.

Analistas alertan que esta información podría alimentar ImmigrationOS, la nueva plataforma que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Palantir preparan para decidir a quién deportar.

El riesgo: señalar activistas o líderes sindicales como amenazas.

¿Qué otros peligros ves detrás de esta filtración?

