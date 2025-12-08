POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Quién era el profesor Refaat Alareer?
02:15
Genocidio en Gaza
¿Quién era el profesor Refaat Alareer?
Un ataque aéreo israelí asesinó al profesor Refaat Alareer en Gaza, hace dos años.
8 de diciembre de 2025

Era escritor, poeta, profesor universitario y una de las voces palestinas más lúcidas y valientes frente al mundo. Enseñaba literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza y creía, por encima de todo, en el poder de las palabras como forma de resistencia.

Alareer no solo formó a generaciones de estudiantes; también llevó las historias de Gaza fuera del bloqueo, publicando artículos, poemas y ensayos en medios internacionales. Fue coeditor del libro Gaza responde (Gaza Writes Back), donde jóvenes palestinos narraron su vida bajo el asedio. Pocas horas antes de morir, dejó un verso que hoy conmueve al mundo entero: “Si he de morir, tú has de vivir para contar mi historia”

Junto a él murieron miembros de su familia. Pero su voz no fue silenciada. Sus textos siguen circulando, sus alumnos siguen enseñando y su mensaje sigue vivo como símbolo de dignidad, memoria y justicia para un pueblo al que quisieron borrar también desde la palabra

Más vídeos
Estados Unidos decomisa petrolero frente a las costas de Venezuela
Omran Daquesh: antes y después
Niños palestinos juegan entre escombros
La Doctrina Monroe llega a Latinoamérica
¿Quién era Abu Shabab?
Celebración en la destrucción
La destrucción del sur de Líbano por Israel
De la Nakba a Chile: la historia de la familia de Aya al Hamidi
Gaza: "versión real de El Juego del Calamar"
Vidas Robadas: Palestina