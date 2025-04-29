POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Cuando la luz es cuestión de vida o muerte
Para quienes viven con enfermedades crónicas, como José María Casais de 72 años, un simple corte de energía se convierte en una emergencia vital
29 de abril de 2025

Para quienes viven con enfermedades crónicas, como José María Casais de 72 años, un simple corte de energía se convierte en una emergencia vital.

Con EPOC y dependiente de un dispositivo de oxígeno portátil, José María regresaba del hospital en Barcelona, tras recargar sus baterías, cuando el apagón masivo se extendió por España. Sin ascensor y sin energía en casa, sus vecinos lo ayudaron a subir tres pisos a oscuras.“Con solo hablar, me falta el aire”, compartió. Su aparato necesita funcionar hasta 24 horas al día, y el corte prolongado puso en riesgo su salud.

Mientras el gobierno declaraba emergencia nacional y desplegaba a 30.000 agentes, muchos como José María enfrentaban una realidad aún más crítica: sobrevivir sin electricidad.

